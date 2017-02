Η Generali φέρνει το μέλλον τώρα, στην ασφαλιστική αγορά! (video)

Το αύριο είναι ήδη σήμερα, το μέλλον είναι εδώ, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Generali Hellas Πάνος Δημητρίου μιλώντας στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας στο Μέγαρο Μουσικής, την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου

Μπροστά σε 550 ασφαλιστές συνεργάτες της εταιρείας ο κ. Δημητρίου τόνισε ότι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι το μέλλον, και πρέπει να το κατακτήσει και υπογράμμισε ότι Generali θέλει να κατακτήσει το μέλλον μαζί με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Η Generali ως ηγέτης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά θέλει να την αλλάξει μαζί με σας, είπε ο κ. Δημητρίου απευθυνόμενος στους εκατοντάδες συνεργάτες της εταιρείας. Υπογράμμισε ότι επενδύει στην τεχνολογία για να βοηθά τον ασφαλιστή, τεχνολογία από εμάς για σας, είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι η σχέση που έχει η Generali με τον ασφαλιστικό σύμβουλο είναι μοναδική, είναι το όχημα για το μέλλον. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα εταιρείας που από μερίδιο αγοράς 1,5% μέσα σε δέκα χρόνια να έχει φτάσει στο 5% με την συμβολή αποκλείστηκα των ανθρωποκεντρικών δικτύων, είπε ο κ. Δημητρίου, αυτό είναι μία επιτυχία της διαμεσολάβησης, μία επιβεβαίωση της υπεροχής των ανθρωποκεντρικών δικτύων στα οποία επενδύει και ποτέ δεν πρόδωσε η Generali.

Ο Άγγελος Μπεφών, Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας τόνισε ότι ηGenerali στηρίζεται αποκλειστικά στον ασφαλιστή ενώ ο Chief Technical Manager της εταιρείας κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος ανακοίνωσε ότι η Generali το 2016 αύξησε την παραγωγή της κατά 9,3% στα 183,7 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ξεπέρασαν τα 10 εκατ. ευρώ.

Την εκδήλωση έκλεισε, με μία εντυπωσιακή ομιλία που καθήλωσε αλλά και προβλημάτισε το ακροατήριο, ο κ. Terence Mauri ειδικός και συγγραφέας που βοηθά τους ηγέτες να καινοτομούν, να προσαρμοστούν και να επιτύχουν στην επόχή του Disruption (Age of Disruption), στην οποία αναμένονται πολλαπλές και δύσκολο να προβλεφθούν ανακατατάξεις. Ο Terence Mauri είναι συγγραφέας του βιβλίου The Leader’s Mindset: How To Win In The Age of Disruption. Τα πάντα αλλάζουν πολύ γρήγορα και ο άνθρωπος, ο επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας θα πρέπει να είναι έτοιμος να αλλάζει, να δέχεται την αλλαγή να φέρνει την αλλαγή γιατί έτσι μόνο θα επιβιώσει και αναπτυχτεί. Η ικανότητα αλλαγής είναι που καθορίζει το μέλλον σου τόνισε χαρακτηριστικά και όχι η ιστορία σου ή τα μερίδια αγοράς που έχεις.