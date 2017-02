Πέθανε ο δημοσιογράφος Περικλής Βανικιώτης

Ο Περικλής Βανικιώτης είχε συνεργαστεί με τα περιοδικά των εκδόσεων Σπύρου «BancAssurance», «Ασφαλιστικό NAI», και την εφημερίδα NextDeal,όπου είχε και την ευθύνη της στήλης για την τεχνολογία.

Από το καλοκαίρι του 1995 ξεκίνησε ασχολείται επαγγελματικά με το Internet είτε με την δημοσιογραφική του ιδιότητα είτε ως σύμβουλος είτε ως project manager.

Έχει δημοσιεύσει κείμενα για στα περιοδικά «PC Magazine», «PC World», «BancAssurance», «Ασφαλιστικό NAI», «.net», “e-net surfing” (του οποίου διετέλεσε και Αρχισυντάκτης για το διάστημα 1999-2000), «Popular Science» και «About Internet» στις εφημερίδες «Χρηματιστήριο», «Καθημερινή» «Αδέσμευτος Τύπος» και «Next Deal» καθώς και σε ηλεκτρονικά newsletter όπως το εβδομαδιαίο Netsphere Digest των εκδόσεων Smart Press.

Ακόμα, υπήρξε ενεργό μέλος και FTP Administrator της Ένωσης Ελλήνων Χρηστών Internet, του Internet Society, του Electronic Frontier Foundation, της επιτροπής κανονισμού και της οργανωτικής επιτροπής της διοργάνωσης Web Awards (1999-2000) και εταίρος στη συμβουλευτική εταιρεία MFG, η οποία δραστηριοποιείτο στην παροχή υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού (μελέτες, προδιαγραφές, αξιολογήσεις κλπ) στο χώρο του Internet. Στο διάστημα ύπαρξής της, η εταιρεία ανέλαβε εργασίες για μια πλειάδα εταιρειών του συγκεκριμένου χώρου (και όχι μόνο) μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι εταιρείες Creative Marketing, Hypertech, e-Topia, Zentropy Partners (Ashley & Holmes - McCann Erickson), Powernet (του ομίλου ΙΜΑΚΟ), GDB, Συμβολή και Ίνκαμ.

Ο ίδιος έγραφε για τον εαυτό του στο blog του:

Ονομάζομαι Περικλής Σ. Βανικιώτης. Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 03 Σεπτέμβρη του 1967 και ζω στο Μαρούσι. Μέχρι εδώ όλα καλά;

Δεν θα σας κουράσω με τα προσωπικά μου – εδώ είμαι αν θέλετε με ρωτάτε οτιδήποτε :-)).



Επαγγελματικά όμως σήμερα είμαι ο επικεφαλής του Digital για τοPublicis Groupe of Agencies αλλά υπάρχει και μια σύντομη ιστορία που υποθέτω θέλετε να γνωρίζετε.



Από το 1995 λοιπόν δραστηριοποιούμαι στην αγορά της interactive επικοινωνίας και την online κοινότητα ευρύτερα. Έχω διατελέσει Strategic Planner, Project Leader, Επικεφαλής Digital Units και Σύμβουλος σε μία σειρά δικτυακών projects, Managing Director και Founder στην εταιρεία MFG Internet Strategy Consulting – την πρώτη ουσιαστικά εταιρεία στην Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στο χώρο του Internet, μέλος της οργανωτικής ομάδας του TEDx Kalamata (Agenda Manager & Communication Strategy) και έχω δημοσιεύσει κείμενα στο σύνολο σχεδόν των περιοδικών τεχνολογίας και Marketing. Μεταξύ αυτών και τα “Marketing Week” «PCMagazine» (Όσο άνηκε στις εκδόσεις Λυμπέρη) και «PCWorld» “AdBusiness”, «Netizen”, “BancAssurance”, “Ασφαλιστικό NAI”, “.net”, “e-net surfing”, «PopularScience» και “About Internet” καθώς και στις εφημερίδες “Χρηματιστήριο”, “Καθημερινή” και “Αδέσμευτος Τύπος”. Στα πλαίσια της συνεργασίας με την “Καθημερινή”, υπήρξα βασικός συντάκτης του οδηγού “Internet 2002” (Οκτώβριος 2002) και των 12 οδηγών “Μαθαίνοντας το Internet” (Άνοιξη 2003) που κυκλοφόρησαν με τη μορφή ενθέτων στο κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας, καθώς και σε όλους τους σχετικούς με το Internet Οδηγούς που κυκλοφόρησε η εφημερίδα από την Άνοιξη του 2003 και μετά. Από το 2001 μέχρι και το 2005, είχα την Αρχισυνταξία στο μακροβιότερο επαγγελματικό Newsletter της ελληνικής αγοράς Internet, το εβδομαδιαίο Netsphere Digest (www.netsphere.gr) των εκδόσεων SmartPress καθώς και την ευθύνη της στήλης για την τεχνολογία στην δεκαπενθήμερη οικονομική εφημερίδα «NextDeal». Μέρος της δημοσιογραφικής μου για πολλά χρόνια υπόστασης είναι και το πως υπάρξει αρχισυντάκτης της ελληνικής έκδοσης του περιοδικού «net Surfing» και ευρύτερα ειδικός συνεργάτης για θέματα online marketing στην εφημερίδα «Καθημερινή». Αν ψάχνετε μία πρόταση για όλα τα παραπάνω μπορείτε να συνοψίσετε: Ειδικός συντάκτης για θέματα business Internet και Online advertising / marketing. Και όχι μόνο (που έλεγε και η Βαβέλ)…

Πάμε όμως τώρα να δούμε τι σημαίνει “και όχι μόνο” Από τον Μάιο του 2000, ως τον Μάιο του 2002 συμμετέσχα ως εταίρος και ως σύμβουλος στη συμβουλευτική εταιρεία MFG ΕΠΕ (http://www.mfg.gr/), η οποία δραστηριοποιείτο στην παροχή υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού (μελέτες, προδιαγραφές, αξιολογήσειςκλπ) στο χώρο του Internet. Στο διάστημα ύπαρξής της, η εταιρεία ανέλαβε εργασίες για μια πλειάδα εταιρειών του συγκεκριμένου χώρου (και όχι μόνο) μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι εταιρείες Creative Marketing, Hypertech, e-Topia, Zentropy Partners (Ashley & Holmes – McCann Erickson), Powernet (του ομίλου ΙΜΑΚΟ), GDB, Συμβολή και Ίνκαμ.

Από το τέλος περίπου του 2004 ανέλαβα καθήκοντα New Media Manager και υπεύθυνος για όλα τα θέματα Internet στη Boussias Communications και με στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη του Boussias Networks – θέση την οποία διατήρησα μέχρι τον Νοέμβριο του 2008. Στα χρόνια αυτά, πραγματοποιήσαμε το “πέρασμα” της Boussias Communications από το Print στο Online περιβάλλον “ανεβάζοντας” μία σειρά websites για όλα τα περιοδικά αλλά και ξεχωριστό website για τα Συνέδρια

Τον Δεκέμβριο του 2008 μετακόμισα στην Atcom αρχικά ως Business Development Director και στη συνέχεια στη θέση του Executive Director ενώ παράλληλα, την ίδια χρονιά επιχείρησα για δεύτερη φορά μια επιχειρηματική απόπειρα στο χώρο των Media συμμετέχοντας στο “άνοιγμα” του Digital Easy Living (Deasy.gr)

Αρκετά (3 για την ακρίβεια) χρόνια μετά, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αποφάσισα το οριστικό μου πέρασμα στην online διαφήμιση. Έτσι την άνοιξη του 2011 αναλαμβάνω επισήμως Digital Executive Director και co-Head of Digital στη Leo Burnett. Προφανώς δεν πρόλαβα όλα όσα θα ήθελα καθώς 6 περίπου μήνες μετά οι εξελίξεις ήταν αυτές που ήταν (το πιο σύντομο ανέκδοτο εκείνου του καλοκαιριού “πότε κλείνετε για καλοκαίρι;”, Έτσι από τον επτέμβριο του 2011 ανέλαβα καθήκοντα Digital Executive Director και co Head of Digital στη The Newtons Laboratory

Τον Οκτώβριο του 2012, επέστρεψα στην Atcom στη θέση του Head of Digital Marketing & Managing Consultant ενώ παράλληλα, εισήλθα στην οργανωτική ομάδα του TEDx Kalamata (Agenda Manager & Communication Strategy). Την ίδια χρονιά, αναλαμβάνω Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Digital τομέα για τα Ερμής Awards 2013. Από τον Οκτώβριο του 2013, ανέλαβα καθήκοντα Executive Consultant στην Atcom Internet & Multimedia A.E. διατηρώντας την επιχειρηματική και συγγραφική του δραστηριότητα καθώς και τη συμμετοχή μου στο TEDx Kalamata.

Από τον Ιανουάριο του 2014, έχω αναλάβει Head of Digital στην Publicis Groupe of Agencies για την οποία και θα μιλήσουμε σύντομα (να προλάβω να κάνω 1-2 πράγματα :-)

Όλο αυτό το διάστημα, διατήρησα παράλληλα τη συγγραφική / δημοσιογραφική του ιδιότητα, μέσω της προσωπικής μου στήλης (και μακροβιότερης για θέματα Internet Marketing στην Ελλάδα) «Ακροθιγώς» στο MarketingWeek

Συντηρώ όπως έχετε ήδη καταλάβει τον Uroborus (http://www.uroborus.gr) – ήτοι το προσωπικό μου Blog και ανήκω στην ομάδα των βασικών εισηγητών των σεμιναρίων του IAB Hellas. Ακόμα, υπήρξα ενεργό μέλος και FTPAdministrator (τότε σήμαινε αρκετά πράγματα) της Ένωσης Ελλήνων Χρηστών Internet, του Internet Society, του Electronic Frontier Foundation, της επιτροπής κανονισμού και της οργανωτικής επιτροπής της διοργάνωσης Web Awards (1999-2000).

Έχω σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Αθήνας και έχω μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Έχω παρακολουθήσει και έχω διδάξει επίσης σε πλήθoς σεμινιαρίων και συνεδρίων σχετικά με την interactive επικοινωνία. Μιλάω Αγγλικά

Ο εκδότης Ευάγγελος Σπύρου και οι συνεργάτες των εκδόσεων Σπύρου,εκφράζουν θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Καλό ταξίδι Περικλή