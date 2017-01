Πάνος Ζαμπέλης και Έλενα Παναρίτη στην εκδήλωση των Financial Planners για το συνταξιοδοτικό!

Ευκαιρίες και προκλήσεις για τον Financial Planner - Συνταξιοδοτικό/αποταμίευση – Τρίτος Πυλώνας στήριξης, είναι τα θέματα που θα αναλυθούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώνει η Ένωση Financial Planners Ελλάδος (HFPA) την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017 στις 4:30μμ, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη με χορηγό επικοινωνίας το Next Deal.

Ομιλητές θα είναι η κα Έλενα Παναρίτη - έγκριτη οικονομολόγος με διεθνή εμπειρία, ο κος Πάνος Ζαμπέλης – CEO Aon Hewitt, «αρχιτέκτονας» επαγγελματικών ταμείων ενώ επίσημος προσκεκλημένος θα είναι ο κος Josep Soler-Alberti, Πρόεδρος της European Financial Planning Association (EFPA), ο οποίος θα μας μεταφέρει την εμπειρία του ως Financial Planner της Ευρώπης.

Στόχος της HFPA είναι να δοθεί η ευκαιρία, σ’ όσους ενδιαφέρονται, να ενημερωθούν από τους «μαιτρ» του είδους για τα δρώμενα και τις προοπτικές στην οικονομία γενικότερα αλλά και στο φλέγον θέμα που αφορά όλους τους Έλληνες, την σύνταξη, τονίζει σε συνέντευξη της στο NextDeal με αφορμή την εκδήλωση, η πρόεδρος της Ένωσης κα Ρίτα Χριστοδουλάτου (φωτογραφία).

1) Κυρία Χριστοδουλάτου η Ένωση HFPA διοργανώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εσπερίδα. Πότε και που διοργανώνεται;

Πραγματικά, η εσπερίδα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, και λόγω του θέματος (ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ FINANCIAL PLANNER - Συνταξιοδοτικό/αποταμίευση – Τρίτος πυλώνας στήριξης) αλλά κυρίως λόγω των ομιλητών της.

Η προσπάθεια της ένωσης είναι να συμβάλλει στην σωστή και έγκυρη ενημέρωση των επαγγελματιών του χρηματοασφαλιστικού χώρου στα θέματα της οικονομίας και της σύνταξης.

Η εκδήλωση διοργανώνεται την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, 2017 στις 4:30μμ σ’ έναν πραγματικά ξεχωριστό χώρο, το Ίδρυμα Θεοχαράκη, στο κέντρο της Αθήνας.

2) Σε ποιους απευθύνεται και πως μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν την εκδήλωση;

Την εκδήλωση αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν εκτός από τα μέλη μας, σύμβουλοι του ασφαλιστικού και επενδυτικού χώρου που ενδιαφέρονται για την ανέλιξη του επαγγέλματός τους.

Για την δήλωση συμμετοχής τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ένωση (Εmail: info@hfpa.gr, Tηλ. 211 8006623).

3) Ποια είναι τα θέματα που θα αναπτυχθούν και ποιοι θα είναι οι ομιλητές;

Στόχος της ένωσης είναι να δοθεί η ευκαιρία, σ’ όσους ενδιαφέρονται, να ενημερωθούν από τους «μαιτρ» του είδους για τα δρώμενα και τις προοπτικές στην οικονομία γενικότερα αλλά και στο φλέγον θέμα που αφορά όλους τους Έλληνες, την σύνταξη. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η ενημέρωση έτσι ώστε, ως σύμβουλοι, να επιτελέσουμε το έργο μας καλύτερα έναντι των πελατών μας.

Οι Ομιλητές με την σειρά του προγράμματος είναι:

- η κα Έλενα Παναρίτη, θεσμική οικονομολόγος με πολυετή εγχώρια και διεθνή εμπειρία και παράλληλα κοινωνική επιχειρηματίας και συγγραφέας. Θα μας «ξεναγήσει» στον κόσμο της οικονομίας εστιάζοντας στην αβεβαιότητα και προβλεψιμότητα που υπάρχει

- ο κος Πάνος Ζαμπέλης, αναλογιστής και CEO της Aon Hewitt με πολυετή εμπειρία στην δημιουργία επαγγελματικών ταμείων. Θα μας εξηγήσει ποια είναι η επόμενη μέρα στο συνταξιοδοτικό και ποιες είναι οι προοπτικές του Financial Planning σ’ αυτό τον τομέα

- ο κος Joseph Soler-Alberti, πρόεδρος της Eυρωπαϊκής Ένωσης Financial Planning (European Financial Planning Association – HFPA). Θα μας διαφωτίσει για το πώς το Financial Planning λειτουργεί στην Ευρώπη και θα εξηγήσει γιατί είναι η κατάλληλη στιγμή για την συμβουλή ενός Financial Planner



4) Ποιος είναι ο ρόλος των Financial Planner και με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους;

O Financial Planner, τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης στο εξωτερικό ως ο επαγγελματίας σύμβουλος με μακροχρόνια εμπειρία, με ειδικές σπουδές και γνώσεις, που μπορεί ουσιαστικά να βοηθήσει τον πελάτη του, μέσω εγκεκριμένης μεθοδολογίας, στην χάραξη της στρατηγικής της ζωής του και της οικογένειάς του στα χρηματοασφαλιστικά θέματα.

Αυτό ευελπιστούμε να πετύχουμε και στην Ελλάδα, ο Financial Planner να αποτελεί για τον/την κάθε Έλληνα/Ελληνίδα πολίτη, ο στρατηγικός του/της σύμβουλος και συνεργάτης.

Ειδικά στο θέμα του συνταξιοδοτικού σχεδιασμού, ο ρόλος του Financial Planner είναι αδιαμφισβήτητα χρήσιμος, όχι μόνο γιατί θα παρέχει τεκμηριωμένη ενημέρωση στον πελάτη του αλλά γιατί θα τον βοηθήσει με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο να «κτίσει» συνταξιοδοτικό του μέλλον δημιουργώντας το απαιτούμενο κεφάλαιο απαραίτητο στην ηλικία συνταξιοδότησης.

5) Ένας ασφαλιστής πως μπορεί να γίνει μέλος της Ένωσης Financial Planners;

Μέλη της ένωσης μπορούν να γίνουν επαγγελματίες από τον ασφαλιστικό χώρο, από τον τραπεζικό ή επενδυτικό χώρο, χρηματοασφαλιστικοί σύμβουλοι που επιθυμούν για την επαγγελματική τους ανέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την διαδικασία καθώς και λήψη περισσότερων πληροφοριών επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της ένωσης www.hfpa.gr ή επικοινωνώντας στο info@hfpa.gr.

Ποια είναι Ρίτα Χριστοδουλάτου

Η Ρίτα Χριστοδουλάτου δραστηριοποιείται στον χρηματοασφαλιστικό χώρο από το 1992. Είναι κάτοχος ΒΑ, in Insurance and Finance, με σεμινάρια μετεκπαίδευσης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες συνέδρια του κλάδου σε Ευρώπη και Αμερική είτε ως σύνεδρος είτε ως ομιλήτρια.

Σήμερα κατέχει την θέση Life Planning Director στην πολυεθνική εταιρεία συμβούλων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων ΑΟΝ (www.aon.com), με εξειδίκευση στο financial planning και ιδιαίτερα στον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό.

Η κα Χριστοδουλάτου είναι ισόβιο μέλος του διεθνούς οργανισμού The Premier Association of Financial Professionals – MDRT, όπου διετέλεσε πρόεδρος Ευρώπης (2008-2011) – (www.mdrt.org), καθώς και μέλος στο Financial Planning Association -FPA –(www.fpanet.org).

Είναι Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος - HFPA (www.hfpa.gr)

Επίσης είναι μέλος στον Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Managers/ Επιχειρηματιών και του Τομέα Ηγεσίας της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), μέλος του Business Professional Women (BPW), ενός διεθνούς οργανισμού για την επιχειρηματικότητα της γυναίκας (καθώς και μέλος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος.