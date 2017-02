Ο Financial Planner είναι στο υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού! Αποκλειστική συνέντευξη του προέδρου της EFPA Josep Soler-Alberti στο NextDeal!

Δεν είναι βιώσιμα τα ισχύοντα ασφαλιστικά συστήματα και πιέζουν για όσο το δυνατόν πιο συναινετικές ριζικές μεταρρυθμίσεις, τονίζει σε αποκλειστική συνέντευξη του στο NextDeal.gr o κ. Josep Soler-Alberti, πρόεδρος της European Financial Planning Association (EFPA), λίγα 24ωρα πριν από την εκδήλωση που διοργανώνει η Ένωση Financial Planners Ελλάδος με τίτλο «Ευκαιρίες και προκλήσεις για τον Financial Planner - Συνταξιοδοτικό/αποταμίευση – Τρίτος Πυλώνας στήριξης», που θα είναι επίσημος προσκεκλημένος (δείτε εδώ).

Αναφερόμενος στους financial planners, o κ. Josep Soler-Alberti τόνισε ότι στην EFPA υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά επίπεδα πιστοποίησης για την αναγνώριση των επαγγελματικών ικανοτήτων. Ο βαθμός «European Financial Planner (EFP)» βρίσκεται στην κορυφή για όσους αναπτύσσουν τον οικονομικό σχεδιασμό σε συνδυασμό με τις χρηματοοικονομικές συμβουλές.

Διαβάστε στη συνέχεια την συνέντευξη του κ. Josep Soler-Alberti στα Ελληνικά και στα Αγγλικά:

NextDeal: Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη και πώς θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί;

Josep Soler-Alberti: Πρώτα από όλα, η κρίση στο συνταξιοδοτικό είναι παντού στην Ευρώπη αλλά με διαφορετικό βαθμό βαρύτητας, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, των χαμηλών μισθών, των χαμηλών εισφορών και των χαμηλών αποδόσεων στην αποταμίευση. Κατά την άποψή μου, αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο χειροτερεύει εξαιτίας της έλλειψης ουσιαστικής συζήτησης στις κοινωνίες μας και της μη αναγνώρισης του προβλήματος από τους πολιτικούς, τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους.

Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι εξηγώντας ότι τα ισχύοντα συστήματα είναι κυρίως μη βιώσιμα και πιέζουν για όσο το δυνατόν πιο συναινετικές ριζικές μεταρρυθμίσεις.

NextDeal: Μπορεί η ιδιωτική ασφάλιση να αποτελέσει την εναλλακτική λύση;

Josep Soler-Alberti: Η ιδιωτική ασφάλιση στον τομέα των συντάξεων θα μπορούσε να είναι ένα πολύ σημαντικό συμπληρωματικό σύστημα ώστε να παρέχεται μία υψηλότερη σύνταξη, αλλά δεν θεωρώ ότι η ιδιωτική ασφάλιση θα μπορούσε να αντικαταστήσει στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες ένα σταθερό και στέρεο δημόσιο σύστημα που αποτελεί στοιχείο του DNA της Ευρώπης. Είναι αυτό το δημόσιο σύστημα που χρήζει μετασχηματισμού από σύστημα κυρίως καθορισμένων παροχών σε μικτό σύστημα όπου οι καθορισμένες εισφορές ενισχύονται.

NextDeal: Πώς μπορεί ο Financial Planner να βοηθήσει τους πελάτες του στο σχεδιασμό του συνταξιοδοτικού πλάνου;

Josep Soler-Alberti: Διαδραματίζοντας ουσιαστικό ρόλο. Ο οικονομικός προγραμματισμός ή τουλάχιστον μία σχετική οικονομική συμβουλή για τις αποταμιεύσεις μας και τα προσωπικά οικονομικά μας, θα πρέπει να προωθηθούν ως χρηματοοικονομικές γνώσεις για τους πολίτες.

NextDeal: Ως μέλος του Consultative Working Group of ESMA Investor Protection and Intermediaries Standing Committee, ποια είναι τα καθήκοντα σας;

Josep Soler-Alberti: Πολύ απασχολημένος αυτές τις μέρες με ένα τέτοιο πλήθος τεχνικών κανονισμών που προετοιμάζεται από την ESMA για τη στήριξη Mifid 2 και τις υπόλοιπες οδηγίες, που χρειάζονται συμβουλές και προσανατολισμό από ανθρώπους σαν εμένα που είναι κοντά στον κλάδο.

NextDeal: Πόσο σίγουρος μπορεί να αισθάνεται ο καταναλωτής για τον επαγγελματισμό ενός financial Planner;

Josep Soler-Alberti: Δυστυχώς, ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη ως βασική υπηρεσία στον Ευρωπαϊκό κανονισμό, όπως είναι ήδη οι οικονομικές συμβουλές. Θα πρέπει να προσπαθήσουν να μην επωφελούνται από αυτό το συγκεκριμένο νομικό κενό.

Επιπλέον, οι Financial planners θα πρέπει τουλάχιστον να αυτορυθμιστούν ώστε να κατατάσσονται στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους σύμφωνα με το Mifid 2 και της οδηγίες ESMA. Εμείς, στην EFPA έχουμε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα πιστοποίησης για την αναγνώριση των επαγγελματικών ικανοτήτων. Στην κορυφή ο βαθμός «European Financial Planner (EFP)» για όσους αναπτύσσουν τον οικονομικό σχεδιασμό σε συνδυασμό με τις χρηματοοικονομικές συμβουλές.

Ακολουθεί η συνέντευξη στα αγγλικά:

1) In your opinion, which is the most serious problem of the social insurance in Europe and how it could be addressed?

First of all, pensions crisis is everywhere in Europe but at different degrees of gravity, due to aging, lower salaries and lower contributions, and the poor yields on savings. To me, we have a big problem which gets worst due to the lack of real debate in our societies, and the lack of acknowledgement by politicians and by trade unions and employers.

We need to be transparent, explain that the present systems are mostly unsustainable and push for radical reforms as much consensual as possible

2) Could the private insurance be an alternative?

Private insurance for pensions should be a very important complementary system to have a better income on retirement but I do not think that private insurance should replace in European societies a strong and solid public system that constitutes its dna in Europe. It is this public system which need to be transformed from mainly defined benefit system to mixt systems where defined contribution is strengthened.

3) How can the financial planner help the consumers in the pension plan design?

An essential role. Financial planning or at least a relevant financial advice for our savings and personal finances should be promoted as financial literacy for citizens should.

4) As member of the Consultative Working Group of ESMA Investor Protection and Intermediaries Standing Committee, what are your tasks?

Very busy these days with such a number of technical regulations being prepared by ESMA to support Mifid 2 and the rest of directives, which need advice and orientation from people like me who are close to the industry

5) How confident may feel the consumer about the professionalism of a financial planner?

Unfortunately, financial planning is not yet recognized as a core service in European regulation such as financial advice is. They should try not to take advantage of this certain legal vacuum.

Then, financial planners should at least self-regulate themselves to be qualified as financial advisers as per Mifid 2 and the ESMA Guidelines. We in EFPA have four different levels of certificates to recognize professional qualifications. At the top, our European Financial Planner (EFP) mark for those developing financial planning, in addition to financial advice.

