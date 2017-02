HPFA: Ο ασφαλιστής συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής μας!

Με επιτυχία στέφθηκε η διοργάνωση εσπερίδας οικονομικού περιεχομένου της HPFA με θέμα "Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τον Financial Planner Συνταξιοδοτικό/αποταμίευση – Τρίτος Πυλώνας στήριξης", την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017 στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, με περισσότερους από 150 συμμετέχοντες όλοι επαγγελματίες του χρηματοασφαλιστικού χώρου, ενώ την παρακολούθησαν υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς.

Η εκδήλωση διενεργήθηκε στο πλαίσιο προσπάθειας της Ένωσης να ενημερώσει τους επαγγελματίες συμβούλους που διψούν για γνώση, για θέματα όπως η οικονομία και το συνταξιοδοτικό, από ειδικούς της αγοράς με διεθνή εμπειρία.

Ομιλητές ήταν η κα Έλενα Παναρίτη - έγκριτη οικονομολόγος και ιδρύτρια του οργανισμού thought4action, ο κος Πάνος Ζαμπέλης – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΟΝ Hewitt και ο κος Josep-Solar Alberti – Πρόεδρος της European Financial Planning Association.

Τα μηνύματα που δόθηκαν από τους ομιλητές ήταν ανάμικτα. Υπήρχε αναφορά στο χθες και σήμερα, για το πώς οδηγήθηκε ο τόπος μας στην σημερινή οικονομική κατάσταση, όπου εκεί οι τοποθετήσεις άφησαν μία «πικρή γεύση», αλλά και πιο αισιόδοξα μηνύματα για βελτίωση και προοπτική ιδιαίτερα για το επάγγελμα του χρηματοασφαλιστικού συμβούλου, με την προϋπόθεση της σκληρής και συντονισμένης δουλειάς απ’ όλους. Επειδή λοιπόν … ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, επιβάλλεται συλλογική προσπάθεια με ένα και μόνο στόχο την καλυτέρευση σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας στον τόπο μας.

Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η προσπάθεια, εκτός από την εθελοντική προσφορά των μελών του ΔΣ της ένωσης, αγκαλιάστηκε και από μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς του χώρου.

Χορηγοί της εσπερίδας ήταν η Eurolife ERB, η ΕΘΝΙΚΗ, η MetLife, η DAS Hellas και η FARANTOURIS insurance and financial advisors, ενώ χορηγός επικοινωνίας ήταν το Next Deal.

H εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ).

O Έλληνας πολίτης σήμερα χρειάζεται τις υπηρεσίες ενός Financial Planner για να τον βοηθήσει ουσιαστικά στην κάλυψη των χρηματο-ασφαλιστικών του αναγκών και ιδιαίτερα στον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό (retirement plan), μέσω εγκεκριμένης μεθοδολογίας, αυτής του financial planning.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ένωσης (www.hfpa.gr).

Στοιχεία επικοινωνίας: Τ.Θ. 67265, 151 02 Μελίσσια, Τ 211 8006623 Ε info@hfpa.gr

Στη φωτογραφία η πρόεδρος της Ένωσης κα Ρίτα Χριστοδουλάτου