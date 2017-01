Η μεγάλη οικογένεια της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής!

Συμπληρώνονται φέτος 23 χρόνια από τότε που η Συνεταιριστική Ασφαλιστική έγινε μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας της AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe), της ένωσης των ευρωπαϊκών αλληλοβοηθητικών ασφαλιστικών οργανισμών και των συνεταιριστικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Μία οργάνωση που εκπροσωπεί μία αγορά με παραγωγή ασφαλίστρων που φθάνει τα 400 δισ. ευρώ ενώ το ενεργητικό των mutual οργανισμών και των συνεταιριστικών ασφαλιστικών εταιρειών ξεπερνά τα 2,8 τρισ. Ευρώ. Επίσης απασχολούν περισσότερους 450.000 εργαζόμενους. Σε πολλές ανεπτυγμένες ασφαλιστικές αγορές όπως είναι στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και την Ουγγαρία, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις ελέγχουν μερίδια αγοράς υψηλότερα του 40%. Η Ευρώπη είναι μία από τις πιο δυνατές περιοχές του κόσμου για τους αλληλασφαλιστικούς οργανισμούς και τις συνεταιριστικές ασφαλιστικές, με μερίδιο αγοράς στο 31% το 2015 από 23% το 2007.

Σε αυτή την μεγάλη ασφαλιστική οικογένεια η Συνεταιριστική παίζει ένα βαρύνοντα ρόλο και εκπροσωπεί επάξια τη χώρα μας και την ισχνή ελληνική ασφαλιστική αγορά, αφού ο γενικός διευθυντής της εταιρείας κ. Δημήτρης Ζορμπάς είναι επί τέσσερις συνεχείς θητείες μέλος του διοικητικού συμβουλίου της AMICE.

Αξίζει μάλιστα να επισημανθεί ότι τον προσεχή Μάρτιο το διοικητικό συμβούλιο της AMICE θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας και τα μέλη του θα είναι φιλοξενούμενα της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής και του κ. Δημήτρη Ζορμπά. Θα πρόκειται αναμφίβολα για μία ακόμη τιμή για την ελληνική ασφαλιστική αγορά και ευκαιρία να πληροφορηθούν και οι Έλληνες ασφαλισμένοι τα πλεονεκτήματα της κοινωνικής ασφαλιστικής οικονομίας, η οποία φαίνεται να ανταπεξέρχεται καλύτερα στις οικονομικές κρίσεις.