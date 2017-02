Η Generali υποδέχεται το Αύριο!

Σε κλίμα αισιοδοξίας που διαμορφώνουν τα απολύτως ικανοποιητικά αποτελέσματα για το 2016, η Generali υποδέχθηκε πάνω από 650 συνεργάτες της, στις ετήσιες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 14 Φεβρουαρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Την εκδήλωση στην Αθήνα άνοιξε ο κ. Άγγελος Μπεφών Διευθυντής Πωλήσεων της Generali. Στην πρώτη του ουσιαστικά παρουσία, ενώπιων του συνόλου του δικτύου, ο κ. Μπεφών δήλωσε: «Ήρθα σε μια μεγάλη ασφαλιστική οικογένεια, σε μια εταιρία που παρέχει εξαιρετικά ασφαλιστικά προϊόντα, σύγχρονες διαδικασίες, άριστα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και πάνω απ’ όλα έχει όραμα και μεράκι να πετύχει ακόμη υψηλότερους στόχους. Αυτό το όραμα μοιράζομαι κι εγώ και είμαι είμαι διατεθειμένος να εργαστώ από κοινού με μια πολύ ικανή ομάδα για να διαδώσουμε μαζί την αξία της ασφάλισης στην ελληνική αγορά» Αναφέρθηκε στη διαχρονική δέσμευση της εταιρίας στα ανθρωποκεντρικά δίκτυα, τονίζοντας ότι «εσείς είστε οι άνθρωποι μας, η δύναμη μας και ο ουσιαστικός σύνδεσμος που μας μεταφέρει τα μηνύματα και τον παλμό της αγοράς». Ο κ. Μπεφών, δεσμεύτηκε ότι η Generali ετοιμάζει νέες ευχάριστες εκπλήξεις για το επόμενο διάστημα, «εξελίξεις που θα καταστήσουν τη συνεργασία με την εταιρία πιο λειτουργική, καθώς θα επιμείνουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών για τους συνεργάτες μας».



Ο κ. Άγγελος Μπεφών Διευθυντής Πωλήσεων της Generali

Στη Θεσσαλονίκη, δυναμικό χαιρετισμό έδωσε ο κ. Στυλιανός Στυλιανίδης, Διευθυντής Βορείου Ελλάδος, κάνοντας αναφορά στην σημαντική αναπτυξιακή πορεία που καταγράφει η εταιρία και στην Βόρεια Ελλάδα. Σε αυτή την επιτυχή πορεία, η συμμετοχή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της περιοχής, υπήρξε καθοριστική, επισήμανε ο κ. Στυλιανίδης. «Μαζί μπορούμε», τόνισε, για να συνεχίσει ότι η Generali αποτελεί μια αξιόπιστη και φερέγγυα εταιρία που τιμάει το όνομα και την πολύχρονη ιστορία της, και που ξέρει να παλεύει για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. «Τα ανθρωποκεντρικά δίκτυα δοκιμάζονται και δίνουν την μάχη τους. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, σε όλα τα επίπεδα», υποσχέθηκε, κλείνοντας ο κ. Στυλιανίδης.



Ο κ. Στυλιανός Στυλιανίδης, Διευθυντής Βορείου Ελλάδος

Τα αποτελέσματα ρεκόρ της Generali, για το 2016 σε παραγωγή ασφαλίστρων και κερδοφορία, παρουσίασε στην συνέχεια ο Chief Technical Manager κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Η Generali κατέγραψε συνολική αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων 9,3% σε σύγκριση με το 2015, διπλάσια από το μέσο όρο της αγοράς, φτάνοντας τα 183,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 10,2 εκατ. ευρώ, τα υψηλότερα που καταγράφηκαν ποτέ στην ιστορία της στην Ελλάδα. «Η Generali παρουσίασε μία ισορροπημένη ανάπτυξη, με όλους τους κλάδους να σημειώνουν άνοδο παραγωγής και κερδοφορίας. Τα κέρδη αυτά, θα επενδυθούν με στόχο την περαιτέρω βελτίωση και τη συνεχόμενη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας» υπογράμμισε ο κ. Βασιλόπουλος, δίνοντας το στίγμα μιας αναπτυξιακής πολιτικής εκ μέρους της Generali, με έντονα ποιοτικά χαρακτηριστικά.



Ο κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Chief Technical Manager

«Το αύριο είναι εδώ. Το μέλλον έχει ήδη έρθει», ήταν το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Πάνου Δημητρίου (φωτογραφία πάνω) προς τους εκατοντάδες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, συνεργάτες της Generali. Ο κ. Δημητρίου περιέγραψε το πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρίας για την επόμενη τριετία, το οποίο περιλαμβάνει τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι η συνεχής επένδυση στην τεχνολογία. «Τεχνολογία από εμάς για εσάς» είπε χαρακτηριστικά, «η οποία θα στοχεύει, κυρίως, στην ενίσχυση των εργασιών του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή». Ο δεύτερος στόχος, είναι η συνεχόμενη αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει η Generali στον πελάτη, ώστε να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της εποχής, όπως αυτές διαμορφώνονται από το νέο ψηφιακό περιβάλλον και οι οποίες μεταβάλλονται ραγδαία, καθημερινά.

Κυρίαρχο στοιχείο των νέων υπηρεσιών, «η σύζευξη της τεχνολογίας με μία πιο ανθρώπινη προσέγγιση και η παροχή αξίας στον ασφαλισμένο», είπε ο κ. Δημητρίου. Ο τρίτος στόχος της Generali ως ηγέτιδα ασφαλιστική δύναμη, είναι η αλλαγή της ασφαλιστικής αγοράς προς μία ποιοτική κατεύθυνση, με «όχημα εσάς, τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές» όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά. «Τα επιτεύγματα της Generali τα τελευταία χρόνια, χρόνια έντονης οικονομικής κρίσης, οφείλονται σε εσάς. Είμαστε η μοναδική ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, που στηριζόμενη αποκλειστικά στο ανθρωποκεντρικό δίκτυο πωλήσεων αύξησε το μερίδιο αγοράς από το 1,5% στο 5% και βρέθηκε ανάμεσα στις έξι πρώτες εταιρίες του κλάδου», τόνισε ο κ. Δημητρίου.

Για το δίκτυο συνεργατών της, η εταιρία θέλει να προσφέρει, πέραν της πρακτικής στήριξης του καθημερινού τους έργου με αποτελεσματικά εργαλεία και διαδικασίες και μια πρόσβαση σε ενημέρωση και σε μηνύματα πέραν των στενών ορίων της τοπικής αγοράς. Θέλει να μοιράζεται γνώση με τους ανθρώπους της, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δημητρίου και να τους προετοιμάζει για την επόμενη μέρα, προβληματίζοντας τους δημιουργικά και ενθαρρύνοντας τους να αναθεωρούν συνεχώς πρακτικές και πάγιες αντιλήψεις. Για το λόγο αυτό, φέτος μεταξύ των προσκεκλημένων της Generali, ήταν και ο κ. Terence Mauri, διακεκριμένος ομιλητής και παγκοσμίου φήμης ειδικός σε θέματα ηγεσίας και συγγραφέας του best seller “The Leader’s Mindset: How To Win In The Age of Disruption”.

Ο ομιλητής μύησε τους συμμετέχοντες στα μυστικά της νέας εποχής, που χαρακτηρίζετε από την συνεχόμενη ανατροπή και την ιλιγγιώδη ταχύτητα των αλλαγών. «Αυτοί είναι οι πιο “αργοί” ρυθμοί που θα βιώσουμε για το υπόλοιπο της ζωής μας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Mauri, δίνοντας το στίγμα της ταχύτητας των εξελίξεων και της ανάγκης για άμεση προσαρμογή σε νέα δεδομένα. Ο κ. Mauri προέτρεψε το κοινό να είναι ανοιχτό στις αλλαγές, να μην τις φοβάται, αλλά αντιθέτως να τις προκαλεί. Στην εποχή της επιτάχυνσης, προειδοποίησε, οι οργανισμοί που δεν αλλάζουν, δεν επιβιώνουν και υπάρχουν πολλά σύγχρονα παραδείγματα μεγάλων ομίλων οι οποίοι έχασαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο κολοσσιαία μερίδια αγοράς. Τόνισε ότι η τεχνολογία έχει ελαχιστοποιήσει το χρόνο και ζήτησε από όλους να σκέφτονται έξυπνα και απλά- smart and simple όπως είναι και το motto της Generali, για να προλαβαίνουν τις εξελίξεις και να μετατρέπουν τις τάσεις της αγοράς σε ουσιαστικές λύσεις για τους καταναλωτές. «Μόνο μέσα από αποφασιστικότητα και συνεχή μάθηση θα καταφέρετε να αξιοποιείτε τις ευκαιρίες που θα παρουσιάζονται και να παράγετε καινοτομία» κατέληξε εν μέσω θερμού χειροκροτήματος εκ μέρους των συμμετεχόντων.





Ο κ. Terence Mauri

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την κοπή της πατροπαράδοτη πίτας, και τους Συνεργάτες της Generali να ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά, θέτοντας ακόμη πιο υψηλούς αναπτυξιακούς στόχους.