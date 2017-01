Η Euroins Ρουμανίας αποκτά το non-life χαρτοφυλάκιο της ATE Ασφαλιστική Ρουμανίας Α.Ε.

Η Euroins Ρουμανίας Ασφαλιστική-Αντασφαλιστική ΑΕ, που αποτελεί μέρος του Ομίλου Euroins Insurance Group, κορυφαίου ανεξάρτητου Ασφαλιστικού Ομίλου στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχει έλθει σε συμφωνία για την εξαγορά του non-life ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου της ATE Ασφαλιστικής Ρουμανίας ΑΕ, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, του κορυφαίου Τραπεζικού Ιδρύματος στην Ελλάδα. Η συμφωνία υπεγράφη στις 19 Ιανουαρίου 2017.

"Το non-life ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο της ΑΤΕ Ασφαλιστικής Ρουμανίας κυριαρχείται από συμβόλαια non-motor και η εξαγορά είναι σύμφωνη με τον στόχο μας να διαφοροποιήσουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και των επιχειρησιακών μας γραμμών στην Euroins Ρουμανίας. Θα ενισχύσει, επίσης, περαιτέρω την θέση μας στην αγορά της Ρουμανίας”, επεσήμανε ο κ. Mihnea Tobescu, Διευθύνων Σύμβουλος της Euroins Ρουμανίας Ασφαλιστική-Αντασφαλιστική ΑΕ.

Η συμφωνία υπόκειται σε συνήθεις κανονιστικές εγκρίσεις.

Τα έσοδα από ασφάλιστρα της Euroins Ρουμανίας αυξήθηκαν 21,8% σε ετήσια βάση σε € 197.700.000 ευρώ το 2016. Τον Δεκέμβριο τα έσοδα από ασφάλιστρα κατέγραψαν αύξηση 19,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και ανήλθαν σε 21,8 εκατ. Ευρώ. Επί του παρόντος, η εταιρεία επικεντρώνεται στην ποιότητα και τη διαφοροποίηση του ασφαλιστικού της χαρτοφυλακίου μέσω λεπτομερούς τμηματοποίησης της αγοράς, η οποία μειώνει σημαντικά τα επίπεδα του κινδύνου που αναλαμβάνει. Για το 2017 ο στόχος της διοίκησης είναι να κρατήσει τη θέση του στην αγορά και να βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα.

Euroins Romania acquires the non-life portfolio of ATE Insurance Romania S.A.

JANUARY 20, 2017

Euroins Romania Insurance-Reinsurance SA, part of Euroins Insurance Group EAD, a leading independent insurance group in Central and Southeast Europe, has reached an agreement to acquire the non-life insurance portfolio of ATE Insurance Romania S.A., a subsidiary of Piraeus Bank, the leading banking institution in Greece. The deal was signed on January 19th, 2017.

"ATE Insurance's non-life insurance portfolio is dominated by non-motor insurance policies and the acquisition is in line with our goal to diversify Euroins Romania's product portfolio and business lines. It will also strengthen further our position on the Romanian market", said Mihnea Tobescu, CEO of Euroins Romania Insurance-Reinsurance SA.

The deal is subject to customary regulatory approvals.

The premium income of Euroins Romania grew 21.8% on the year to 197.7 million euro in 2016. In December Euroins' total premium income recorded an increase of 19.6% year-on-year, to 21.8 millon euro. Currently, the company focuses on quality and diversification of its insurance portfolio through detailed market segmentation, which significantly reduces the levels of risk taken. For 2017 the goal of the management is to keep the market position and to improve significantly the financial result.