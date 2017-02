Αποκλειστικό: Επίσκεψη στα Lloyd's πραγματοποιεί ο Κουρουμπλής – Γεύμα του παρέθεσε η Matrix!

Τη φιλοδοξία του να συμβάλλει στη δημιουργία ενός μεγάλου παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου, σε μεγάλη αναξιοποίητη έκταση στον Πειραιά (Κερατσίνι,) αποκάλυψε στην κάμερα του nextdeal.gr και στον Κωστή Σπύρου, από το Λονδίνο, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Ο κ. Κουρουμπλής, που επισκέπτεται το Λονδίνο, βρέθηκε σήμερα Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου το μεσημέρι στην έδρα των Lloyd's. Τον "συνόδευε" η κάμερα του nextdeal.gr.

Ο κ. Κουρουμπλής αποκάλυψε ακόμα, ότι εντυπωσιάστηκε από τη συμμετοχή των υπό ελληνική σημαία πλοίων στη δραστηριότητα των Lloyd's, του μεγάλου αυτού ασφαλιστικού οργανισμού, η οποία φτάνει στο 8-9% της συνολικής δραστηριότητάς του.

Το μεσημέρι, η ελληνική εταιρία μεσιτών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων MATRIX Lloyd's Broker παρέθεσε επίσημο γεύμα στον κ. Κουρουμπλή στην έδρα των Lloyd's.

Ιδιαίτερη αναφορά στην επίσκεψη του κ. Κουρουμπλή εκαναν και τα Lloyd's μέσω Twitter:

Our Chairman welcomed Panagiotis Kouroumplis, Minister of Maritime Affairs and Insular Policy & MATRIX CEO Dimitris Tsesmetzoglou to Lloyd's pic.twitter.com/LsXMqzpEYJ