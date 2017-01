Ανοιχτή επιστολή Θεοφάνη Παπανικήτα προς τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής!

Διαβάστε την ανοιχτή επιστολή του κ. Θεοφάνη Παπανικήτα προς τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο αναφορικά με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής:

"Αξιότιμε Υπουργέ Κύριε Τσακαλώτο,

Με εμπειρία άνω των 30 ετών στην Ελληνική και Διεθνή κυρίως Αγγλική ασφαλιστική αγορά, και μεγαλύτερός σας, θα σας πρότεινα να μην πουληθεί η Εθνική Ασφαλιστική, το διαμάντι της Ελληνικής Ασφαλιστικής αγοράς με γνήσια κέρδη που παρά την κρίση πλησιάζουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ενδοομιλικές συναλλαγές [transfer of pricing] γιατί είναι πλέον σαν να σκοτώνει η Ελλάδα και τα παιδιά της. Δεν πουλάς την κότα που σου κάνει τα χρυσά αυγά. Αρκετές τέτοιες κότες πουλήσαμε.

Enough is Enough..... που λένε και οι Άγγλοι.

Έχοντας σαν μεσίτης καθημερινή συναλλαγή με την Εθνική Ασφαλιστική σας επιβεβαιώνω τον άρτιο επαγγελματισμό του προσωπικού της με βάσει την εμπειρία 130 ετών.

Δεν είναι κουτοί οι μνηστήρες που περιμένουν στην ουρά για να την αποκτήσουν.

Εάν πουληθεί η Εθνική σιγά σιγά θα καταρρεύσει και η υπόλοιπη Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Πρόσφατα πουλήθηκε και η Αγροτική Ασφαλιστική με περίπου 30ρια εκατομμύρια τον χρόνο κέρδη, ενώ έκλεισε λόγω κρίσης και η Ελληνική Ασφαλιστική εταιρία International Life.

Οι ξένοι αγοράζουν ότι έχει κέρδος, δεν είναι κορόιδα. Γιατί δεν αγόρασαν την Ηλεκτρονική, την Alex Pack, την Αγνό, τον Καρούζο, την ΝΕΟΣΕΤ κλπ.

Κλείνοντας θα σας πρότεινα και πάλι, στον ελεύθερο χρόνο σας, αφού διαπραγματεύεσθε με τον πανέξυπνο Κύριο Wolfgang Schauble να διαβάσετε το βιβλίο του Dirk Laabs: The True History of the Treuhand, όπως επίσης και το βιβλίο του Γάλλου πανεπιστημιακού Lucien Calvie: La question allemande, εάν ήδη δεν το έχετε κάνει.





Με εκτίμηση,

Θεοφάνης Παπανικήτας"