Οι αξίες του Ομίλου NN σε ένα βίντεο!

Ο όμιλος NN με σύνθημα το "You matter" έχει ως στόχο να αποτελεί έναν ανθρωποκεντρικό, προσιτό και αυθεντικό φορέα παροχής υπηρεσιών στην βιομηχανία μακροπρόθεσμου οικονομικού σχεδιασμού.

Η εταιρία επιθυμεί οι πελάτες της να έχουν μια εμπειρία ανάλογη της υπόσχεσης που έχει δώσει η NN. Ως εκ τούτου, το "You matter" δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά ορίζει την πολιτική της εταιρίας, επηρεάζοντας κάθε τμήμα, κάθε εργαζόμενο και κάθε αλληλεπίδραση με τους πελάτες.

Με την προσέγγιση "You matter", η εταιρία επιθυμεί να εμπνεύσει τους ανθρώπους να σκεφτούν για το τι έχει μεγαλύτερη σημασία για αυτούς, και να τους εμπνεύσει ώστε με εμπιστοσύνη και σοφία να εξασφαλίσουν το οικονομικό τους μέλλον. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η εταιρία αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, βοηθώντας τους πελάτες της αναγνωρίσουν αυτό που έχει σημασία πραγματικά για τη ζωή τους.

Οι εκστρατείες του ομίλου, επικεντρώνονται στην κατανόηση των βαθύτερων κινήτρων των ανθρώπων, συνεπώς η γνώση του τι κάνει τους πελάτες χαρούμενους, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό.

Το 2016, ο όμιλος NN ξεκίνησε μια νέα εκστρατεία, "It’s different when it’s yours" (Είναι διαφορετικό όταν είναι δικό σου), εξυμνώντας τη μοναδικότητα του κάθε πελάτη. Η εκστρατεία επικεντρώνεται σε όλες αυτές τις στιγμές που ζούμε, τις οποίες όμως ο κάθε άνθρωπος ζει διαφορετικά. Έτσι, παρόλο που η NN είναι υπερήφανη που βοηθάει εκατομμύρια οικογένειες, σπίτια και επιχειρήσεις κάθε μέρα, γνωρίζει ότι η οικογένεια, το σπίτι ή η επιχείρησή του κάθε πελάτη έχουν μεγαλύτερη σημασία για αυτόν/αυτήν.

Το νέο βίντεο της NN συμπυκνώνει το σκοπό της εταιρίας, τι πρεσβεύει και σε τι πιστεύει.